八旬日本老人成功登顶珠峰

路透加德满都5月23日（记者 Gopal Sharma） - 80岁的日本登山者三浦雄一郎周四成功登顶珠穆朗玛峰，成为登顶珠峰最年长者。

三浦雄一郎曾进行过四次心脏手术，在当地时间9点左右（0300 GMT）登顶。与他一起登顶的还有另外三名日本人和六名尼泊尔夏尔巴人，其中包括他的儿子。

“感觉好极了，”他在峰顶通过卫星电话对聚集在东京的家人和支持者说道。

三浦雄一郎曾于2003年和2008年先后两次登顶珠峰。此前的登顶珠峰最年长记录保持者是尼泊尔的Min Bahadur Sherchan，他于2008年成功登顶珠峰，当时的年龄为76岁。

“记录对于我来说不那么重要。登顶很重要。”三浦雄一郎4月出发前对路透表示。

尼泊尔旅游局官员Gyanendra Shrestha称，三浦雄一郎在8,500米高的地方宿营，随后进行最后的冲顶，而大多数登山者会选择在8,000米高的地方宿营。

日本国内密切关注三浦雄一郎的登顶活动，每天报道其电话和照片，包括一天晚上他和他的登山队员们在营地内一起喝日本绿茶和吃寿司。

1970年，三浦雄一郎曾从珠峰南坡滑雪而下，此举成为一部纪录片的主题。他随后从七大洲各最高峰上滑雪下山。他的父亲三浦敬三曾在99岁的时候从欧洲勃朗峰滑雪而下。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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