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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 28日 星期五 15:05 BJT

尼泊尔发生空难 19人丧生

航空公司人士称，周五一架原计划从加德满都飞往卢卡拉的小型飞机在起飞不久後坠毁，19人遇难，其中包括七名英国籍乘客、五名中国籍乘客、四名尼泊尔国籍乘客以及三名尼泊尔籍机组人员。失事飞机为道尼尔双引擎机，为尼泊尔悉多航空公司所有。

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