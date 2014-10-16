尼泊尔暴风雪造成至少20人死亡

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都10月15日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔官员周三称，该国出现反常的暴风雪天气，还因“胡德胡德”（Hudhud）气旋引发雪崩，造成至少20人死亡，当中包括8名外国登山者和一些养殖牦牛的牧民。
负责救援的官员称，死亡人数可能还会上升，由于通讯条件恶劣，有数十名外国和当地的登山者失去联系，可能被困在暴风雪中。
据报，还有2名来自斯洛伐克的登山者和3名尼泊尔向导失去联系。
尼泊尔境内有包括珠穆朗玛峰在内的八座世界高峰，眼下正值徒步旺季。
莫斯坦（Mustang）地区官员Baburam Bhandari称，在安纳布尔纳峰（Annapurna）附近的知名徒步路线Thorang-La地区，发现了1名尼泊尔人、2名波兰人还有1名以色列人的尸体。
临近地区马南（Manang）的官员Devendra Lamichhane对路透称，有4名加拿大登山者及1名印度人在雪崩中丧生。
官员还称，马南Nar村也发生雪崩，3名养殖牦牛的牧民死亡。
军方直升机将14名受伤的幸存者送往当地医院。有些幸存者被送往加德满都。
“由于下大雪，而且能见度低，我们今天取消了救援行动，”军方官员Niranjan Shrestha说。“周四凌晨将继续展开搜救。”（完）
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。