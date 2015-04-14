尼泊尔批准中国长江三峡集团参与的一水电站项目

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透加德满都4月13日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔投资委员会周一通过了中国长江三峡集团参与的West-Seti水电站项目，该项目投资额为16亿美元，是该国规模最大的海外投资项目。
该委员会官员Ghanashyam Ojha对路透称，该水电站项目建成后装机容量将为750MW。该项目位于尼泊尔西北地区的West Seti河上。
尼泊尔国会的一个小组早在2012年就批准了该项目，但中国长江三峡集团一直在等待尼泊尔投资委员会的批准。
该项目预计到2021年至2022年完工。尼泊尔官员称，该水电站的部分电力预计会免费供应当地人，剩余将卖给尼泊尔其他地区。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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