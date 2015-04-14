尼泊尔批准中国长江三峡集团参与的一水电站项目

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都4月13日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔投资委员会周一通过了中国长江三峡集团参与的West-Seti水电站项目，该项目投资额为16亿美元，是该国规模最大的海外投资项目。
该委员会官员Ghanashyam Ojha对路透称，该水电站项目建成后装机容量将为750MW。该项目位于尼泊尔西北地区的West Seti河上。
尼泊尔国会的一个小组早在2012年就批准了该项目，但中国长江三峡集团一直在等待尼泊尔投资委员会的批准。
该项目预计到2021年至2022年完工。尼泊尔官员称，该水电站的部分电力预计会免费供应当地人，剩余将卖给尼泊尔其他地区。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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