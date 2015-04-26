尼泊尔地震搜救者徒手挖废墟救人 死亡人数超过1900人

路透加德满都4月26日 - 尼泊尔的搜救人士周日徒手挖废墟寻找生还者，遇难者尸体越来越多，此前该国发生的地震已导致至少1,900人死亡，并导致珠穆朗玛峰发生严重雪崩。

尼泊尔政府敦促各国提供援助，并对死亡人数将继续上升做好思想准备，昨晚的搜救工作因为发生强烈余震受到阻碍，各大高速公路被封闭，设备严重缺乏。许多地方的人们都是徒手在废墟中翻找生还者。

当局还匆忙为加德满都数千名露宿在外的灾民提供避难帐篷，当地晚上天气寒冷，并下着小雨，灾民根本不敢回到他们已被毁坏的家中。

周日拂晓，人们在堆满废墟瓦砾的公园和街道四处游荡。尼泊尔这场7.9级地震发生在周六正午时分，目前正值该国的徒步旅行和登山旺季，估计境内约有30万名外国游客。

尼泊尔内政部官员Rameshwor Dangal说，政府计划搭建多处帐篷，将学校和其他公共场所用作避难所。还将恢复公路通行，派出直升机救人。

尼泊尔警方公布死亡人数达1,910人，4,625人受伤。人口约为100万人的首度加德满都至少有700人死亡，当地房屋大多陈旧脆弱，一间紧挨着一间。

珠穆朗玛峰附近的外国登山客和他们的尼泊尔导游因为地震和严重雪崩被困。

在珠峰大本营现场的John Reiter对CNN表示，有数十人严重受伤，但他预计会有直升机前来营救。“已经过去大概18个小时了”他说。

这次地震的震中位于尼泊尔第二大城市博卡拉往东50英里处，由于震源较浅，所以带来的破坏更大。

一些偏远地区的搜救工作仍未展开。

邻国印度方面，据报导已有44人因地震和余震身亡，印度已派遣军机携带医疗设备和救援团队飞往尼泊尔。

在西藏，据新华社的一篇微博称，当地死亡人数上升到17人。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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