尼泊尔强震死亡人数升至3218人--官员

尼泊尔一名警方官员称，强震导致的死亡人数已升至3,218人，有6,538人受伤。此次强震是尼泊尔1934年地震以来最严重的一次地震灾害，并导致珠穆朗玛峰发生严重雪崩。此次强烈地震还波及中国、印度、孟加拉、不丹等地。路透