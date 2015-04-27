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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 27日 星期一 10:49 BJT

尼泊尔强震死亡人数升至3218人--官员

尼泊尔一名警方官员称，强震导致的死亡人数已升至3,218人，有6,538人受伤。此次强震是尼泊尔1934年地震以来最严重的一次地震灾害，并导致珠穆朗玛峰发生严重雪崩。此次强烈地震还波及中国、印度、孟加拉、不丹等地。路透

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