南亚各国将在南亚峰会期间签署电网协议--尼泊尔外长

路透加德满都11月27日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔外交部长表示，南亚各国将在南亚区域合作联盟（SAARC）峰会期间签署建立无缝连接电网的协议。这标志着受印度与巴基斯坦对抗阴影笼罩的南亚峰会不至于一事无成。