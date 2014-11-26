南盟峰会召开 印度顾忌中国影响力

路透新德里11月25日 （记者 Frank Jack Daniel） - 南盟首脑峰会周三在尼泊尔首都加德满都召开，会址是中国27年前捐建的一个会议中心。

该会议中心建成后数十年来，中国在南亚的参与度大幅提升，在该地区投资建设港口、发电站并出口武器。

南盟成员国分别是阿富汗、孟加拉、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡。

中国目前是南盟观察员国，寻求在南盟担当更具影响力的角色，印度总理莫迪并未对此表示欢迎。印度是南盟最大成员国。

莫迪借助该组织抗衡中国的愿望，在此次峰会上不太可能得到响应，有官员称巴基斯坦阻止旨在加强成员国运输和能源联合的协议。

在周二的南盟外长会议上，巴基斯坦提议升级中国和韩国在南盟的地位。印度对此迅速予以反驳。

“我们需要先深化南盟（成员国）之间的合作，然后再努力推动合作横向发展。”印度外交部发言人称。该发言人表示，还有几个国家同意这样的观点。

中国派副外长刘振民出席南盟峰会，预计他在峰会期间将发表声明。

中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上称：“中国重视南盟的地位和作用。”

她并表示：“中方也愿进一步提升与南盟关系水平，为促进本地区的和平、稳定与繁荣发挥建设性作用。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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