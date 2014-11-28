南盟峰会落幕，印巴总理握手交谈

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都11月27日 - 印巴总理周四进行短暂交谈，这挽救了南盟峰会，该组织的八个成员国在最后时刻达成协议同意创建地区性电网。
印度总理莫迪希望南亚能变得强大，在经济方面可抗衡中国。南盟成员国在峰会闭幕式达成的这项协议将令莫迪的这一抱负得到支持。
莫迪同巴基斯坦总理谢里夫先后在加德满都郊外的一个山庄及峰会闭幕式上两度握手。电视画面显示，两人面带笑容进行了简单交流。
“两人以友好的方式进行了交谈，”尼泊尔总理柯伊拉腊（Sushil Kumar Koirala）在被问及尼泊尔是否从中斡旋促使印巴双方冰释前嫌时对记者说。尼泊尔是此次南盟峰会的主办国。
但除了上述这些短暂交流外，莫迪和谢里夫在峰会多数时间都是冷淡以对。
印度和巴基斯坦自1947年脱离英国殖民统治独立以来已经三次开战。周四克什米尔地区的一个印度军事基地遭武装分子袭击，造成10人死亡，其中包括三名印度士兵。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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