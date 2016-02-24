一架小型飞机在尼泊尔坠毁 机上23人全部遇难--尼泊尔警方（更新版）

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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路透加德满都2月24日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔警方官员称，一架小型飞机周三在恶劣天气情况下在尼泊尔坠毁，机上23人全部遇难。
失事飞机是一架双水獭飞机，由Tara Air运营，在从加德满都以西125公里的博卡拉(Pokhara)飞往卓姆索姆(Jomsom)途中与控制塔失去联系。
最接近坠机地点的城镇Myagdi的警官Bishwaraj Khadka对路透称：“没有幸存者。”遇难者中包括一名中国公民和一名科威特公民。
官员们称，卓姆索姆所在的木斯塘(Mustang)地区受大雾笼罩。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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