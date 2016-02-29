荷兰在数万申请避难者中发现10名叙利亚战犯嫌疑人

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透阿姆斯特丹2月29日 - 荷兰移民部长Klaas Dijkhoff周一称，荷兰当局在去年申请避难的5.9万人中发现约30名战犯嫌疑人，其中三分之一为叙利亚人。
他在一封信中公布上述数据，对议员的质询作出回应。其中很多议员一直呼吁政府启动遣返涉嫌实施暴行或违反荷兰法律的移民。
Dijkhoff表示，10名嫌疑人来自叙利亚，其余的战犯嫌疑人来自厄立特里亚、苏丹、尼日利亚和格鲁吉亚等国家。
他指出，这些叙利亚人无法被遣返回国，因为国际协定禁止向正在经历冲突的国家进行强制遣返。
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编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。