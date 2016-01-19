雀巢与阿里巴巴达成电子商务协议 以促进在中国的业务

路透苏黎世1月19日 - 瑞士食品集团雀巢NESN.VX周二称，已与阿里巴巴(BABA.N)达成合作伙伴关系，将在中国扩大在线销售、打造重点品牌并推出新产品。

该公司发表声明称，雀巢已在天猫商城推出Nido奶粉、Damak巧克力和Nescafe Dolce Gusto BMW MINI咖啡机等产品。天猫为中国最大的企业对消费者(B2C)网站。

“借助天猫这一中国最大的综合购物网站，雀巢还将分销渠道扩大到了农村地区，”声明还称。(完)