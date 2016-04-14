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国际财经 | 2016年 4月 14日 星期四 14:31 BJT

雀巢第一季营收成长优于预期 得益于产量增加

路透苏黎世4月14日 - 瑞士食品集团雀巢NESN.VX周四确认全年业绩展望，之前公布的第一季基础营收增长3.9%，优于预期，因公司增产弥补了价格放缓的影响。

和同业一样，雀巢目前也面临新兴市场成长放缓以及消费者要求升高的问题，特别是在中国；同时印度的营收仍在从美极快熟面召回事件的影响中回升。

“正如预期，第一季实际内部成长保持积极势头，而售价较为疲软。我们主要业务的市场份额都有提高。”雀巢公司在声明中说。(完)

(编译 郑茵 审校 李春喜)

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