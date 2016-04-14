雀巢第一季营收成长优于预期 得益于产量增加

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透苏黎世4月14日 - 瑞士食品集团雀巢NESN.VX周四确认全年业绩展望，之前公布的第一季基础营收增长3.9%，优于预期，因公司增产弥补了价格放缓的影响。
和同业一样，雀巢目前也面临新兴市场成长放缓以及消费者要求升高的问题，特别是在中国；同时印度的营收仍在从美极快熟面召回事件的影响中回升。
“正如预期，第一季实际内部成长保持积极势头，而售价较为疲软。我们主要业务的市场份额都有提高。”雀巢公司在声明中说。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。