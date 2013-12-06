雀巢出售奇华顿10%股权 专注核心业务

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透苏黎世12月6日 -雀巢NESN.VX准备出售在瑞士香精香料公司奇华顿(Givaudan)GIVN.VX持有的10%股权，以专注于核心业务，为资产负债表去芜存菁。
交易商周五表示，这项出售案由高盛安排，出价在每股1,150-1,170瑞郎，对整批股权的估值高达10.8亿瑞郎(12.0亿美元)。
与周四收盘价1,236瑞郎相比，这个价格区间等于折价5.3-7.0%。奇华顿股价周五早盘一度挫跌5.3%，0824GMT时，下跌3.32%，报1,194瑞郎。
“我想这笔钱会用于补强式并购，而且或许有助于未来18个月内可能进行一次小型股票回购，”KeplerCheuvreux分析师Jon Cox指出。
上个月雀巢在美国减重事业Jenny Craig的多数股权卖给一家美国私募股权公司，金额不详。
根据知情人士指出，雀巢目前正在为旗下能量棒PowerBar事业寻找买主。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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