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国际财经 | 2013年 12月 6日 星期五 18:25 BJT

雀巢出售奇华顿10%股权 专注核心业务

路透苏黎世12月6日 -雀巢NESN.VX准备出售在瑞士香精香料公司奇华顿(Givaudan)GIVN.VX持有的10%股权，以专注于核心业务，为资产负债表去芜存菁。

交易商周五表示，这项出售案由高盛安排，出价在每股1,150-1,170瑞郎，对整批股权的估值高达10.8亿瑞郎(12.0亿美元)。

与周四收盘价1,236瑞郎相比，这个价格区间等于折价5.3-7.0%。奇华顿股价周五早盘一度挫跌5.3%，0824GMT时，下跌3.32%，报1,194瑞郎。

“我想这笔钱会用于补强式并购，而且或许有助于未来18个月内可能进行一次小型股票回购，”KeplerCheuvreux分析师Jon Cox指出。

上个月雀巢在美国减重事业Jenny Craig的多数股权卖给一家美国私募股权公司，金额不详。

根据知情人士指出，雀巢目前正在为旗下能量棒PowerBar事业寻找买主。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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