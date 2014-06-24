谷歌旗下Nest为第三方应用打开大门

图中为安装在室内的Nest温度调节器。 REUTERS/George Frey

路透旧金山6月23日(记者 Alexei Oreskovic) - 谷歌旗下智能家居设备制造商Nest将允许其他公司设计可与其设备连接沟通的应用(APP)。

该项目意味着Nest首次允许第三方公司接入其产品，潜在地为大量的应用和服务打开大门。

据Nest称，有超过5,000家开发商已表达了为Nest产品开发APP的意愿。

Nest表示，公司正在与包括洗衣烘干两用机制造商Whirlpool Corp (WHR.N)以及自动车库门公司Chamberlain等公司进行合作。比如，车库门关闭可提醒Nest温度调节器，即用户要出门了，准备关闭加热器。如果Nest的烟雾检测器检测到屋内有烟尘，Lifx公司生产的发光两极管（LED）灯泡就会闪烁红光。

今年1月，谷歌以32亿美元收购了Nest，凸显谷歌向互联网连接设备等广阔领域拓展的努力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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