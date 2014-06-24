谷歌旗下Nest为第三方应用打开大门

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山6月23日 - 谷歌旗下智能家居设备制造商Nest将允许其他公司设计可与其设备连接沟通的应用(APP)。
该项目意味着Nest首次允许第三方公司接入其产品，潜在地为大量的应用和服务打开大门。
据Nest称，有超过5,000家开发商已表达了为Nest产品开发APP的意愿。
Nest表示，公司正在与包括洗衣烘干两用机制造商Whirlpool Corp 以及自动车库门公司Chamberlain等公司进行合作。比如，车库门关闭可提醒Nest温度调节器，即用户要出门了，准备关闭加热器。如果Nest的烟雾检测器检测到屋内有烟尘，Lifx公司生产的发光两极管（LED）灯泡就会闪烁红光。
今年1月，谷歌以32亿美元收购了Nest，凸显谷歌向互联网连接设备等广阔领域拓展的努力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月