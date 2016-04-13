东北特殊钢集团8亿元中票未能按期付息 系列性违约延续

路透上海4月13日 - 已发布过风险提示的中国东北特殊钢集团周二稍晚确认，其发行的一期规模8亿元人民币的中期票据，未能按期于当日偿付利息，该公司多期债券系列性违约延续。

是次所涉中票为13东特钢MTN2CN1382158=CFXS，期限五年，应于2018年4月12日到期，票面利率5.63%。本期应偿付利息额为4,504万元。主体和债项最新评级均为C，主承销商为农行(601288.SS)。

东北特殊钢集团上周已就本次中票付息发布风险提示公告，称利息偿付存在不确定性。该公司发行的短期融资券15东特钢CP001CN041556006=CFXS、超短融15东特钢SCP001CN011598155=CFXS均已出现实质违约。

东北特殊钢公司曾公告，大连市公安局于3月24日13时20分接到报警，该公司董事长、党委书记杨华在其居所上吊身亡。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。中国铁路物资股份则因经营效益下滑，而申请暂停其所发债务融资工具交易。(完)

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