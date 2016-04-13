东北特殊钢集团8亿元中票未能按期付息 系列性违约延续

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月13日 - 已发布过风险提示的中国东北特殊钢集团周二稍晚确认，其发行的一期规模8亿元人民币的中期票据，未能按期于当日偿付利息，该公司多期债券系列性违约延续。
是次所涉中票为13东特钢MTN2CN1382158=CFXS，期限五年，应于2018年4月12日到期，票面利率5.63%。本期应偿付利息额为4,504万元。主体和债项最新评级均为C，主承销商为农行(601288.SS)。
东北特殊钢集团上周已就本次中票付息发布风险提示公告，称利息偿付存在不确定性。该公司发行的短期融资券15东特钢CP001CN041556006=CFXS、超短融15东特钢SCP001CN011598155=CFXS均已出现实质违约。
东北特殊钢公司曾公告，大连市公安局于3月24日13时20分接到报警，该公司董事长、党委书记杨华在其居所上吊身亡。
经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。中国铁路物资股份则因经营效益下滑，而申请暂停其所发债务融资工具交易。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。