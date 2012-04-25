中国市场是雀巢收购辉瑞婴儿食品业务重要原因

4月20日在一家雀巢工厂拍到的公司标志。 REUTERS/Joao Vieria

路透伦敦/北京4月24日电（记者 David Jones/毛佳）---中国中产阶级职场母亲的崛起，是雀巢NESN.VX耗资近120亿美元购买辉瑞（Pfizer）旗下婴儿食品业务的部分原因，雀巢此举也让竞争对手疲於奔命追赶。

纵观新兴市场，越来越多的女性在生育後继续工作，这一趋势在中国尤为明显。这对於每年产值300亿美元、年增率10%的婴儿食品行业来说是巨大的推动力。

雀巢收购辉瑞婴儿食品业务後，将获得惠氏SMA、惠氏健儿乐(Promil)及惠氏金装爱儿乐(S-26 Gold)等奶粉品牌，这些外国品牌在中国市场占有优势。雀巢的Nan、Gerber、Lactogen及Nestogen等产品在中国知名度并不高。

30岁的刘硕在北京一家外企就职，有一个两岁的孩子。她表示：“没办法，我只能买外国品牌。中国的奶粉总有食品安全问题，我不信任国内品牌。”

1866年，德国药剂师亨利·雀巢（Henri Nestle）推出了婴儿奶粉，成为不能进行母乳喂养女性的替代选择。雀巢公司于当年成立，婴儿奶粉是其奠基产品。

雀巢在新兴国家推广婴儿奶粉并非总是一帆风顺。上个世纪70年代，雀巢因向非洲母亲出售奶粉，成为活动人士的抨击对象。

但对於依赖人们改变生活习惯和收入增多的品牌而言，这种成长型市场的重要性日益突显。

雀巢最终击败达能(DANO.PA)和美赞臣(MJN.N)，成功竞购辉瑞的婴儿食品业务，价格高於分析师预期的100亿美元。

辉瑞营养产品业务85%来自新兴市场，在华销售占到四分之一。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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