雀巢称正就出售Davigel冷冻食品业务与Brakes进行独家磋商

= - =路透苏黎世4月15日 - 全球最大包装食品制造商--雀巢NESN.VX表示，正就出售旗下Davigel冷冻食品事业事宜与Brakes Group进行独家磋商，这是该公司致力于缩减庞杂资产组合的部分行动。Brakes Group背后大老板为收购基金贝恩资本(Bain Capital)。

目前雀巢正在因应中国及巴西等经济体降温，以及欧洲和北美成本意识甚高的消费者仍相当审慎等问题。

雀巢去年未能达成长期销售目标，且暗示今年也可能难以达标。

雀巢发表声明指出，“雀巢今日宣布已就出售Davigel一事与Brakes Group进入独家协商。”这证实了本周稍早的报导。

雀巢不愿披露财务细节，并称这项交易还得经过与各工会磋商，且有待竞争主管机构批准。

Davigel主要向餐厅及医院供应冷冻冷藏餐点及冰激凌，是雀巢在1989年收购的Buitoni冷冻食品业务的一部分。(完)

(编译 张明钧; 审校 王兴亚)

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