雀巢称正就出售Davigel冷冻食品业务与Brakes进行独家磋商

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
= - =路透苏黎世4月15日 - 全球最大包装食品制造商--雀巢NESN.VX表示，正就出售旗下Davigel冷冻食品事业事宜与Brakes Group进行独家磋商，这是该公司致力于缩减庞杂资产组合的部分行动。Brakes Group背后大老板为收购基金贝恩资本(Bain Capital)。
目前雀巢正在因应中国及巴西等经济体降温，以及欧洲和北美成本意识甚高的消费者仍相当审慎等问题。
雀巢去年未能达成长期销售目标，且暗示今年也可能难以达标。
雀巢发表声明指出，“雀巢今日宣布已就出售Davigel一事与Brakes Group进入独家协商。”这证实了本周稍早的报导。
雀巢不愿披露财务细节，并称这项交易还得经过与各工会磋商，且有待竞争主管机构批准。
Davigel主要向餐厅及医院供应冷冻冷藏餐点及冰激凌，是雀巢在1989年收购的Buitoni冷冻食品业务的一部分。(完)
(编译 张明钧; 审校 王兴亚)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)