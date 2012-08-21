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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 21日 星期二 09:33 BJT

雀巢董事长呼吁停止使用粮食生产生物燃料

雀巢董事长包必达(Peter Brabeck)呼吁，政界人士应游说停止用粮食生产生物燃料。他称，这并非要完全废弃生物燃料，而是生产商应使用其他有机材料。他指出，目前近一半的美国玉米和60%的欧洲油菜被用来生产生物燃料。

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