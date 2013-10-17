企业并购：意大利报纸称雀巢打算收购巧克力制造商费列罗

路透米兰10月17日 - 据意大利报纸La Repubblica周四报导，瑞士食品集团雀巢 对能多益榛果可可酱的生产商--意大利食品公司费列罗(Ferrero)发出收购提议。该报导未援引任何直接参与的消息人士。

该报称，雀巢收购的消息在“几家大型银行总部”已经议论好几天了，但谈判还处于“初始”阶段。

但Intesa Sanpaolo 银行的投资部门Banca IMI，周四否认参与该交易，并称不知道雀巢和Ferrero的交易。Repubblica报称，Banca IMI可能在进行非正式的调查。

雀巢拒绝置评，路透暂时无法联系费列罗进行评论。

一位业内消息人士告诉路透，雀巢有兴趣收购费列罗。数位投行人士称，银行业内有两家公司可能结盟的说法，因为它们具有互补的业务。

其他银行消息人士称，他们未听说双方进行接洽，而且费列罗家族不想放弃控制权。

投行对费列罗的估值在100亿欧元(135亿美元)以上。该公司由其家族88岁的米歇尔?费列罗管理，其从未表示过打算出售。(完)