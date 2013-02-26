企业并购: 雀巢将收购美国医疗食品公司Pamlab

路透苏黎世2月26日 - 全球最大食品业集团雀巢 已经同意收购美国医疗食品公司Pamlab,为该公司近期的一连串收购行动又添上一笔.雀巢正逐步扩展保健营养事业.

雀巢健康科学(Nestle Health Science)表示,不会披露交易条款.此交易仍有待监管机构核准.雀巢健康科学于2011年成立,希望从老龄化人口对医疗食品日益扩大的需求中获利.

Pamlab于1987年成立,拥有超过300名员工,为糖尿病周围神经病变、痴呆症、忧郁症、以及高危妊娠等病患生产医疗食品.(完)