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国际财经 | 2014年 3月 21日 星期五 13:54 BJT

雀巢等四家公司有意竞购达能旗下Medical Nutrition--报导

路透巴黎3月20日 -法国回声报周四报导称，瑞士食品业巨头雀巢NESN.VX及德国多元化医疗保健集团Fresenius(FREG.DE)等四家公司，有意收购法国达能(DANO.PA)旗下Medical Nutrition部门。

路透上月引述消息人士报导，达能正考虑出售该部门，交易总额可能超过30亿欧元；达能或将把出售所得资金用于在新兴市场扩大其乳品及婴幼儿食品业务。

然而，达能就其计划一直保持沉默。

“根据数位消息人士，四家公司已经表示有兴趣收购这家法国集团将出售的业务，”回声报称。报导并未指明其消息来源。

报导称，其他潜在竞购方包括北欧投资基金EQT，及一家未具名公司。报导未提供进一步细节。

雀巢和Fresenius均拒绝就报导置评，尚不能立即联系到达能和EQT发表评论。(完)

(编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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