雀巢董事长呼吁停止使用粮食生产生物燃料

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透苏黎世8月19日电---雀巢NESN.VX董事长包必达（Peter Brabeck）呼吁，政界人士应游说停止用粮食生产生物燃料。
他在接受瑞士报纸《星期天报》（SonntagsZeitung）采访时称：“这并不是说要完全废弃生物燃料，而是说生产商应使用其他有机材料。”
政界人士和科学家们呼吁重新思考生物燃料的生产，他们的呼声日渐高涨。包必达也是表达这种声音的人中的中一员。
“我们的问题是，近一半的美国玉米和60%的欧洲油菜被用来生产生物燃料，”他说道。
生物燃料的生产，为本已因气候变化而高企的粮价承压。“粮价更易波动，走势与油价相关性越来越高，”他说。
他还呼吁国际大宗商品市场应更加透明。
包必达预计，雀巢对牛奶、咖啡和可可等关键商品的投入成本在今年下半年会有所下降。但他警告称，如果价格形势依然紧张，该公司中期内仍会受到影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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