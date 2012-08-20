雀巢董事长呼吁停止使用粮食生产生物燃料

路透苏黎世8月19日电---雀巢NESN.VX董事长包必达（Peter Brabeck）呼吁，政界人士应游说停止用粮食生产生物燃料。

他在接受瑞士报纸《星期天报》（SonntagsZeitung）采访时称：“这并不是说要完全废弃生物燃料，而是说生产商应使用其他有机材料。”

政界人士和科学家们呼吁重新思考生物燃料的生产，他们的呼声日渐高涨。包必达也是表达这种声音的人中的中一员。

“我们的问题是，近一半的美国玉米和60%的欧洲油菜被用来生产生物燃料，”他说道。

生物燃料的生产，为本已因气候变化而高企的粮价承压。“粮价更易波动，走势与油价相关性越来越高，”他说。

他还呼吁国际大宗商品市场应更加透明。

包必达预计，雀巢对牛奶、咖啡和可可等关键商品的投入成本在今年下半年会有所下降。但他警告称，如果价格形势依然紧张，该公司中期内仍会受到影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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