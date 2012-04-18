雀巢接近达成收购辉瑞婴幼儿营养品业务--消息

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透伦敦4月18日电---知情消息人士周三表示,全球最大的食品集团--瑞士雀巢NESN.VX接近达成最多以100亿美元收购辉瑞(PFE.N)婴幼儿营养品业务的交易,以加强其中国业务,并扩大在全球婴幼儿配方奶粉领域的领先优势.
业界此前己认为雀巢会在竞购中胜出.现在看来雀巢将在本月稍後敲定收购交易,此前其出价超过联手发起竞购的达能(DANO.PA)和美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N).
"雀巢目前处於领先位置,我们预计其很快将达成交易,"一位消息人士称.
另一消息人士称,辉瑞婴幼儿营养品业务售价将达到90-100亿美元,预计将在4月底之前达成交易.
辉瑞婴幼儿营养品业务增长迅速,营业额达21亿美元,超过70%的营收来自新兴市场,在中国市场拥有举足轻重的地位.
辉瑞去年7月公开出售其婴幼儿营养品和动物保健业务,因其考虑将重点放在核心的制药业务上.
分析师认为,如果交易达成,将有利於雀巢,并可能帮到达能股价,因之前有人担心达能要付高价收购该业务,恐怕要借入大量债务.
"总的来说,该收购对雀巢有极其重大的战略意义.产品对路,市场也对路,若以合理价格收购,我们预计投资者将对此做出非常积极的反应,"Bernstein的分析师Andrew Wood说道.
截至0835GMT,雀巢股价跌0.3%,报56.60瑞郎,达能股价涨1%,报53.60欧元.
华尔街日报周二报导称,制药商辉瑞将旗下婴幼儿营养品业务出售给雀巢的交易接近达成,交易价值至少为90亿美元.(完)
--编译 白云;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。