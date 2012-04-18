雀巢接近达成收购辉瑞婴幼儿营养品业务--消息

路透伦敦4月18日电---知情消息人士周三表示,全球最大的食品集团--瑞士雀巢NESN.VX接近达成最多以100亿美元收购辉瑞(PFE.N)婴幼儿营养品业务的交易,以加强其中国业务,并扩大在全球婴幼儿配方奶粉领域的领先优势.

业界此前己认为雀巢会在竞购中胜出.现在看来雀巢将在本月稍後敲定收购交易,此前其出价超过联手发起竞购的达能(DANO.PA)和美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N).

"雀巢目前处於领先位置,我们预计其很快将达成交易,"一位消息人士称.

另一消息人士称,辉瑞婴幼儿营养品业务售价将达到90-100亿美元,预计将在4月底之前达成交易.

辉瑞婴幼儿营养品业务增长迅速,营业额达21亿美元,超过70%的营收来自新兴市场,在中国市场拥有举足轻重的地位.

辉瑞去年7月公开出售其婴幼儿营养品和动物保健业务,因其考虑将重点放在核心的制药业务上.

分析师认为,如果交易达成,将有利於雀巢,并可能帮到达能股价,因之前有人担心达能要付高价收购该业务,恐怕要借入大量债务.

"总的来说,该收购对雀巢有极其重大的战略意义.产品对路,市场也对路,若以合理价格收购,我们预计投资者将对此做出非常积极的反应,"Bernstein的分析师Andrew Wood说道.

截至0835GMT,雀巢股价跌0.3%,报56.60瑞郎,达能股价涨1%,报53.60欧元.

华尔街日报周二报导称,制药商辉瑞将旗下婴幼儿营养品业务出售给雀巢的交易接近达成,交易价值至少为90亿美元.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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