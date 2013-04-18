雀巢第一季营收增长放缓 受累于天气及新兴市场需求放慢

路透苏黎士4月18日 - 全球最大食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX第一季基本营收增长放缓至4.3%，低于预估，因新兴市场需求进一步放慢，而且春季寒冷的天气打压了瓶装水和冰淇淋的销售。

雀巢第一季营收升至219亿瑞郎，低于路透调查分析师此前平均预计的225.8亿瑞郎。

“今年伊始的情况反映了我们2月时表达的谨慎态度，”雀巢执行长Paul Bulcke在声明中表示。

“我们持续预期2013年全年表现将有些不稳，但再次确认我们将兑现全年承诺的预期，”他称。

雀巢确认全年基本营收增幅预估为5-6%。(完)

(编译 于春红; 审校 许娜)

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