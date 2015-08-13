雀巢上半年营收下滑且低于预估 维持全年财测不变（更新版）

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路透苏黎世8月13日 - 雀巢(Nestle)NESN.VX周四公布，上半年营收略低于预估，受印度市场召回美极(Maggi)快熟面影响。

雀巢是全球最大的包装食品公司，旗下品牌有雀巢咖啡、奇巧(KitKat)和Perrier。该公司公布，截至6月的上半年营收下滑0.3%至428.4亿瑞郎(438.7亿美元)；根据路透调查，分析师平均预估的上半年营收下降0.1%至429.5瑞郎。

净利润减少2.5%至45.2亿瑞郎，不及分析师平均预估的减少2.3%至47.4亿。

正如所有消费食品公司一样，雀巢也在苦于应对销售放缓，因为中国、巴西等一度火热的经济体有所降温，而欧洲消费者购物心态依然谨慎。

雀巢维持全年财测不变。该公司稍早预计，年度营收将增加约5%，增幅位于其长期模型增长区间5-6%的低端。上半年自体业务成长4.5%。

所有消费食品企业都正遭受全球市场迟滞带来的影响，但雀巢还需面对该公司特有的问题，其美国冷冻食品业务销售下降，中国业绩也退步。

此外，雀巢印度分公司上个月公布第二季营收下滑20%，此前该公司因食品安全疑虑在印度市场将美极方便面下架。

“我们在印度将美极方便面下架，这对自体业务成长带来负面冲击，这个影响将持续到下半年。我们正和当局全面交涉，致力重新推出这个产品。”雀巢周四称。

印度政府已代表消费者对雀巢印度分公司提出诉讼，求偿64亿卢比(9,900万美元)。

根据StarMine，雀巢12个月预估市盈率(本益比)约21倍，基本上和达能(Danone)(DANO.PA)、联合利华(Unilever)(UNc.AS)等竞争对手差不多。(完)

(编译 杜明霞/张若琪 审校 白云/于春红)

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