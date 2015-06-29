雀巢美国CEO试图扭转该公司美国冷冻食品业务的下滑局面

路透纽约6月26日 - 雀巢(Nestle) NESN.VX的美国首席执行官Paul Grimwood在接受采访时表示，尽管有关冷冻食品不健康的观点导致其美国冷冻食品业务近来销售下滑，但该公司认为能够扭转这一局面。

Grimwood周五向路透表示，雀巢依然致力于投资其冷冻食品品牌，其中包括Stouffer's和Lean Cuisine。

“我们看到很多人减少对冷冻食品质量方面的投资，以图降低价格，”Grimwood在纽约举行的消费品论坛全球峰会上表示，“这样做不可取。”

不过，这家全球最大消费品公司仍在想方设法应对美国人认为冷冻食品不新鲜的看法。

“从本质上看，我们的产品和你在厨房做好然后冷冻起来的一样新鲜，”他说。

冷冻食品业务是雀巢在美国仅次于宠物护理的第二大业务。但该公司估算，最近几年该业务一直以平均每年2%的速度在下滑。(完)

(编译 汪红英；审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。