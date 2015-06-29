雀巢美国CEO试图扭转该公司美国冷冻食品业务的下滑局面

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约6月26日 - 雀巢(Nestle) NESN.VX的美国首席执行官Paul Grimwood在接受采访时表示，尽管有关冷冻食品不健康的观点导致其美国冷冻食品业务近来销售下滑，但该公司认为能够扭转这一局面。
Grimwood周五向路透表示，雀巢依然致力于投资其冷冻食品品牌，其中包括Stouffer's和Lean Cuisine。
“我们看到很多人减少对冷冻食品质量方面的投资，以图降低价格，”Grimwood在纽约举行的消费品论坛全球峰会上表示，“这样做不可取。”
不过，这家全球最大消费品公司仍在想方设法应对美国人认为冷冻食品不新鲜的看法。
“从本质上看，我们的产品和你在厨房做好然后冷冻起来的一样新鲜，”他说。
冷冻食品业务是雀巢在美国仅次于宠物护理的第二大业务。但该公司估算，最近几年该业务一直以平均每年2%的速度在下滑。(完)
(编译 汪红英；审校 王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。