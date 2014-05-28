雀巢将成立新公司 进军医学美容产业

路透苏黎世5月28日 - 雀巢(Nestle)NESN.VX周三表示，该公司将开展医学美容业务分支，并且已经以14亿美元现金从加拿大药企Valeant Pharmaceuticals International(VRX.TO)收购了若干美肤产品的权益。

雀巢称，新公司名为Nestle Skin Health，将在其与欧莱雅(L'Oreal)(OREP.PA)的合资企业Galderma基础上建立，并由雀巢全资控股。

雀巢表示，将从Valeant收购一些产品在美国和加拿大的全面商业化权益，包括用于面部整形美容的Restylane、Perlane和Emervel，以及皮肤疗法Dysport。

该公司称，还将收购Sculptra的全面权益。这是一种在美国、加拿大等市场使用的医美疗法。(完)

(编译 朱晓军；审校 张若琪)

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