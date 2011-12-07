专访：网易考虑将"购物搜索"业务独立运营--副总裁

* 考虑将"购物搜索"独立运营

* 最快明年初出台最终方案

* 已与700多家B2C网络商城建立合作关系

记者 黄运涛

路透北京12月7日电---在百度(BIDU.O)一家独大的中国互联网搜索市场,其它业者正冀望避开与其正面交锋,而以新的路径破局.中国老牌互联网公司网易(NTES.O)高级副总裁周枫表示,公司正考虑将旗下购物搜索业务独立运营,以期在该细分搜索市场夺得先机.

周枫周二晚间接受路透专访时做上述表示,但没有透露更多细节,包括是否会启用新的搜索品牌以及何时启用独立域名.

"我们在考虑(独立运营购物搜索)这方面的事情,出发点是希望用户能够把它当做是网上购物一个特别好用的工具."他说.

当被问到独立运营的时间表时,周枫回复称,"快了,不会很久."他并补充指出,实现购物搜索的独立运营是目前考虑的选择之一,预计明年初公司将出台最终方案.

网易运营着搜索引擎业务"有道搜索",仅有少量市场份额,"购物搜索"目前是"有道搜索"主页上的分类搜索栏目之一.在该栏目上搜索商品,会显示相关的价格比较、产品参数和用户的点评等信息.

"我们的目标是既能帮助消费者在购物时做出更好的选择,也能帮助商家找到更多消费者."周枫说.

有道搜索今年推出了一款名为"购物助手"的浏览器比价工具.安装该插件後,当用户浏览商品页面时,"购物助手"会自动提示多家网上商城正在出售的相同商品的报价.

"购物助手这款产品只是一个尝试,今後我们还会有更多办法降低用户使用购物搜索的门槛."周枫说.

他并表示,有道购物搜索已与700多家B2C(企业对个人)商城建立了合作关系,包括京东商城等,可以直接从它们的後台获得数据,包括最新的商品价格、信息变化等,以保证搜索结果的及时更新;有道也会主动抓取没有设置门槛的网上商城数据.

网易并不是唯一将目光投向垂直搜索市场的中国互联网公司.

今年,中国最大的商子商务企业--阿里巴巴集团将旗下原来的淘宝业务一拆为三,其中之一为专注于购物搜索的网站"一淘网".阿里巴巴上月初还宣布,将向"一淘网"投资10亿元人民币,目的之一在於让一淘网成为商家面向消费者的"最佳通道".

百度现时在中国搜索市场独占鳌头,有约八成的市场份额.

中国网络零售市场的增长令西方同业瞠目.中国有约1.5亿名消费者在线购物,比日本全国总人口还多,但仅为中国互联网用户的约三分之一.即便如此,中国电子商务市场仍处於起步阶段,因受限於网络交易安全、卖家诚信和物流体系不健全等原因,中国网络零售市场仍远远谈不上发达.

大多数投资者认为,中国网络零售业的繁荣前景可期.据Forrester Research的报告预计,到2015年中国互联网零售额将增长逾两倍,由2010年的488亿美元飙升至1,594亿美元.(完)

--审校 丁淑琴

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