美股业绩：Netflix第一季订户数不及预期，但乐观展望激励股价走扬

金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
路透4月17日 - 美国视频流服务公司Netflix Inc第一季结束时订阅用户数较华尔街预期的少，但对于到年中时新增订户数发布乐观预估，其大规模国际扩张显示出有利迹象。
Netflix表示，公司已将新一季的《纸牌屋》和其他节目推迟至第二季，这应该能拉抬那段期间的新增订户数。
公司称，第一季全球新增订户数略低于500万户，预期在第二季淡季会新增320万户。根据FactSet，分析师预估第二季增加近240万户。
财报出炉后，Netflix股价在盘后交易中一度下跌3%，之后回升并上涨1.3%。
该公司表示，预期全球订户数在本周末将超过1亿户，从盘后股价走势看，下一交易日有望开在纪录高位。
Netflix第一季每股盈余胜过华尔街目标，原因是《纸牌屋》(House of Cards)的播出时间调整，导致成本被推到第二季，从而提振1-3月的营业利润率，不过第二季的营业利润率会因此有所降低。
在3月31日结束的第一季，美国以外的订户增加353万。(bit.ly/2puJ1Yt)
根据研究公司FactSet StreetAccount，分析师的平均预测是增加368万。
该公司在美国的订户增加142万，分析师的平均预估是增加150万。
Netflix第一季营收增长34.7%至26.4亿美元。
净利从2,800万美元增至1.78亿美元，每股盈余从0.06美元跃增至0.4美元。
Netflix称，预计当前季度美国订户增加60万，高于FactSet预测的增加36.4万。
Netflix预计国际市场订户增加260万，亦高于预估均值209万。
截至周一收市，Netflix股价在2017年已经累计上涨近19%，跑赢累计涨幅约为5%的标准普尔500指数。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 郑茵)
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1