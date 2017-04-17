美股业绩：Netflix第一季订户数不及预期，但乐观展望激励股价走扬

路透4月17日 - 美国视频流服务公司Netflix Inc第一季结束时订阅用户数较华尔街预期的少，但对于到年中时新增订户数发布乐观预估，其大规模国际扩张显示出有利迹象。

Netflix表示，公司已将新一季的《纸牌屋》和其他节目推迟至第二季，这应该能拉抬那段期间的新增订户数。

公司称，第一季全球新增订户数略低于500万户，预期在第二季淡季会新增320万户。根据FactSet，分析师预估第二季增加近240万户。

财报出炉后，Netflix股价在盘后交易中一度下跌3%，之后回升并上涨1.3%。

该公司表示，预期全球订户数在本周末将超过1亿户，从盘后股价走势看，下一交易日有望开在纪录高位。

Netflix第一季每股盈余胜过华尔街目标，原因是《纸牌屋》(House of Cards)的播出时间调整，导致成本被推到第二季，从而提振1-3月的营业利润率，不过第二季的营业利润率会因此有所降低。

在3月31日结束的第一季，美国以外的订户增加353万。(bit.ly/2puJ1Yt)

根据研究公司FactSet StreetAccount，分析师的平均预测是增加368万。

该公司在美国的订户增加142万，分析师的平均预估是增加150万。

Netflix第一季营收增长34.7%至26.4亿美元。

净利从2,800万美元增至1.78亿美元，每股盈余从0.06美元跃增至0.4美元。

Netflix称，预计当前季度美国订户增加60万，高于FactSet预测的增加36.4万。

Netflix预计国际市场订户增加260万，亦高于预估均值209万。

截至周一收市，Netflix股价在2017年已经累计上涨近19%，跑赢累计涨幅约为5%的标准普尔500指数。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 郑茵)