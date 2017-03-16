荷兰自由党党魁威尔德斯贺吕特胜选 愿参加联合组阁协商

路透阿姆斯特丹3月16日 - 反伊斯兰的荷兰自由党党魁威尔德斯(Geert Wilders)祝贺首相吕特(Mark Rutte)在周三国会选举中获胜，称若未能联合组阁，将作为坚定的国会反对党。

“我本来期望作为最大党，”威尔德斯在他国会办公室外向记者表示，“(但)我们的席次增加。这足以让我们自豪。”

他还称，即便在政府之外，其党派对荷兰政局的影响也是极大的。

威尔德斯称他不理解吕特的言论，吕特称荷兰选民已拒绝了“错误的民粹主义者”。

“我不清楚他的意思。他在暗示，存在好的和不好的民粹主义者。我不认为我自己是民粹主义者，但他在暗示我是一个民粹主义坏分子，是某种形式的纳粹。”(完)