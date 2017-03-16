荷兰自由党党魁威尔德斯贺吕特胜选 愿参加联合组阁协商

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透阿姆斯特丹3月16日 - 反伊斯兰的荷兰自由党党魁威尔德斯(Geert Wilders)祝贺首相吕特(Mark Rutte)在周三国会选举中获胜，称若未能联合组阁，将作为坚定的国会反对党。
“我本来期望作为最大党，”威尔德斯在他国会办公室外向记者表示，“(但)我们的席次增加。这足以让我们自豪。”
他还称，即便在政府之外，其党派对荷兰政局的影响也是极大的。
威尔德斯称他不理解吕特的言论，吕特称荷兰选民已拒绝了“错误的民粹主义者”。
“我不清楚他的意思。他在暗示，存在好的和不好的民粹主义者。我不认为我自己是民粹主义者，但他在暗示我是一个民粹主义坏分子，是某种形式的纳粹。”(完)
(编译 张明钧/王琛；审校 许娜/李婷仪)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)