荷兰即将举行议会选举 民族主义议题更加火热

路透阿姆斯特丹3月13日 - 荷兰周三将举行议会选举，周末荷兰与土耳其之间爆发外交争端，导致移民和民族主义成为最火热的政治议题。

Geert Wilders希望荷兰“去伊斯兰化”，他寄望土耳其-荷兰抗议者与警方的冲突、以及土耳其指责荷兰“法西斯主义”这种紧张局势，能够帮助提高他的胜选机率。

Wilders所在的自由党(Party for Freedom,PVV)几乎没有机会组建政府。其他政党认为自由党是种族主义者，排除了与该党结盟的可能性。但是若PVV获胜，可能在整个欧洲产生冲击波。

法国下个月开始举行总统大选，极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)周一在一个民调中领先。德国9月举行联邦议会选举，疑欧派右翼新选择党(AfD)可能首次赢得席次。

英国公投意外决定脱离欧盟，以及对欧盟持怀疑的特朗普当选美国总统之后，欧洲很快将会知道，反建制浪潮是否会威胁欧盟的生存。

在荷兰，更迫切的问题是，与土耳其之间的争端是会利好Wilders，还是首相吕特(Mark Rutte)。荷兰政府此前拒绝土耳其官员在荷兰参加集会，引发两国外交口水仗。

Maurice de Hond周一晚间的民调显示，吕特所在的自由民主人民党(VVD)席位增加3席，Wilders的PVV增加2席，较小的左翼政党席位减少。(完)