荷兰基督教民主联盟领导人布玛可能意外成为大选赢家

路透阿姆斯特丹3月14日 - 荷兰大选的焦点一直集中在两位右派候选人之间的争夺上，特立独行的反伊斯兰派代表人物威尔德斯(Geert Wilders)和现任首相吕特(Mark Rutte)正杀得难解难分，而基督教民主联盟(Christian Democratic Appeal，CDA)领导人布玛(Sybrand Buma)却在不知不觉中距离民调领先位置仅咫尺之遥。

无论谁获胜，基督教民主联盟都几乎铁定参与下一届联合政府，而且由于其他党派拒绝与威尔德斯合作，布玛甚至能成为首相也未可知。

最新民调结果显示，布玛所属党派落后吕特领导的自民党(VVD)4个百分点，落后威尔德斯的自由党(PVV)仅一个百分点，且支持率仍在不断上升，可能在议会150个席位中夺得约20席。

自2月24日以来更新的11次民调结果中，基督教民主联盟的支持率每次均上升--能做到这一点的党派惟此一家。

布玛告诉路透，选前所有的谈论都在说“这次竞选是吕特和威尔德斯之间的对决...我们每天都在变得更加强大，我们在选举日脱颖而出的可能性真真切切，不过却没人这么预测。”

布玛在移民问题上采取和吕特类似的强硬措辞，同时重视共同价值观，并以民族主义来缓解选民对于荷兰民族特性的担心。

他提议在学校和强制性社区服务中唱国歌，但支持荷兰继续留在欧盟和欧元区--虽说也有点不那么情愿。(完)