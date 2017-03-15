焦点：荷兰大选将测试反移民和民族主义情绪

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透阿姆斯特丹3月15日 - 荷兰人周三将开始投票，此次大选被视为反移民和民族主义情绪的试金石。荷兰与土耳其之间的纷争加剧了这种情绪。
荷兰首相吕特(Mark Rutte)领导的中右翼自民党(VVD)将与威尔德斯(Geert Wilders)的自由党(PVV)将争夺国会最大政党的地位。威尔德斯属于反伊斯兰和反欧盟派。
誓言要使荷兰去伊斯兰化的威尔德斯实际上根本没有机会组建政府，因为主要党派均排除了与其合作的可能性。但如果自由党在本次大选中获胜，仍会给整个欧洲带来剧烈震动。
欧盟怀疑论者特朗普意外赢得美国总统选举以及英国2016年投票决定退出欧盟之后，今年欧洲的三场选举被视为欧盟内反建制情绪的试金石、以及对欧盟生存前景的一种考验。荷兰周三的投票是是其中的第一场。
法国将进行总统大选，极右派候选人勒庞料将闯进5月的第二轮投票。另外，德国新选择党(AfD)则可能在德国9月的选举中首度赢得下议院席位。立场偏右且持疑欧论的AfD曾经抨击总理默克尔对移民敞开大门的政策。
荷兰民调显示，吕特的政党领先威尔德斯的自由党三个百分点，但这些民调数字并没有反映出荷兰与土耳其的外交纷争。此前，荷兰禁止土耳其官员对土国侨民的游行发表演说。
土耳其总统埃尔多安指责荷兰的行为与纳粹一样。
初步迹象显示，这场外交纷争对吕特和威尔德斯这两个阵营的选情都有帮助。
**没有绝对赢家，众人讨价还价**
与美国、法国总统选举不同的是，此次荷兰议会选举没有一个绝对的赢家，因为有多达15个政党料可拿下议会席次，但没有一个政党得票率会达到20%。
吕特的政府是与工党组成的两党执政联盟，但现在可能至少需要四个政党才能在议会获得多数席位。这将是自1970年代三党联盟以来首次出现多党执政联盟。
政治风险咨询公司Eurasia Group表示，政府组阁可能需要很长时间，并且可能最终形成一个较弱的执政联盟，而这个执政联盟还要在这个对欧盟来说的关键时刻决定对欧盟政策。
吕特希望荷兰经济复苏将给他赢得支持。他一直坚持一件事，那就是不接受自由党作为联盟伙伴，也不依赖威尔德斯支撑少数派政府，就像2010-2012年那样。
吕特批评威尔德斯在经济深陷困境时撤回支持并制造政治危机。
“我不会与这样一个政党合作，威尔德斯先生，无论是在内阁里，还是你从外部予以支持。不会，永远不会，”吕特在周一与威尔德斯的电视辩论会上向对方表示。这是吕特与威尔德斯之间的唯一一场电视辩论，有228万人观看，是观看人数最多的一次选举活动。
图表：最新荷兰大选民调及各政党情况 here
(完)
(编译 孙国玉/李婷仪/王颖；审校 张涛/杜明霞/戴素萍)
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