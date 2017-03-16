荷兰出口民调显示 首相吕特的自民党大幅领先极右翼政党

路透阿姆斯特丹3月15日 - 出口民调显示，荷兰首相吕特周三在大选中击退来自反伊斯兰和反欧盟的威尔德斯的挑战，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家长出了一口气。

根据全国广播公司NOS对投票者的调查显示，吕特领导的中右翼自民党(VVD)料将赢得议会150个议席中的31席，低于2012年大选时的41席，威尔德斯带领的自由党与其他两个政党并列第二，各赢得19个议席。

本次荷兰大选的投票率为30年来最高的81%，也考验着荷兰人是否希望结束数十年来的自由主义并选择威尔德斯的民族主义、本土主义道路。威尔德斯承诺对荷兰“去伊斯兰化”并退出欧盟。

出口民调的结果让欧洲主流政党松了一口气，尤其是在法国和德国。法德两国的右翼民族主义者希望在今年本国的大选中发挥重大影响，可能会对欧盟的存亡带来威胁。

“荷兰民众已经拒绝了反欧洲的民粹主义。这是好事。为了让欧洲在2017年更加强大，我们需要你们，”德国外交部在推特发文称，表明英国公投退出欧盟后荷兰没有接棒制造冲击，令人感到宽慰。

德国总理梅克尔的幕僚长Peter Altmaier难掩兴奋之情，他发表推特说：“荷兰，噢！荷兰，你是冠军！...祝贺这个伟大的结果。”

出口民调结果助推欧元兑美元升至2月7日来高点。

虽然吕特战胜威尔德斯，但多年的撙节举措压低了他的得票率。目前与吕特的自民党联合执政的工党，此次选举只赢得九个席次，是历来最差结果，大大低于上次的38个。

这意味着，吕特可能需要花费数周甚至数月时间，来协商筹组联合政府。(完)