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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 16:13 BJT

荷兰称不支持欧盟对中国光伏企业征惩罚性关税

荷兰财政部国务秘书弗兰斯·维克斯(Frans Weekers)表示，荷兰不支持欧盟对中国光伏企业征收惩罚性关税，并欢迎包括中国零售银行业在内的中资企业前去荷兰投资。路透此前对欧盟成员国进行的调查结果显示，多数欧盟国家政府反对向进口的中国太阳能面板征收高额关税的计划。路透
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