荷兰财长被任命为欧元集团新主席

路透布鲁塞尔1月21日 - 荷兰财长Jeroen Dijsselbloem周一被任命为欧元区财长会议新任主席,他对其同僚表示,他想要从简单地对抗危机转向关注于较长期政策,以巩固尚显柔弱的信心.

Dijsselbloem的任命是在由欧元区17国财长出席的欧元集团会议上得以确认的,但并不是一致通过,西班牙拒绝支持这一任命决定.

人们担心,Dijsselbloem的任命可能会加深享有较高信用评级的北欧国家与借贷成本更高的南欧国家间的分歧,就此Dijsselbloem称,财政纪律和欧元区国家间的金融帮助并不是互相排斥的.

他说,"我们将必须推广一种平衡的方式,认识到既需要纪律,也需要团结."

三个月前刚刚接任荷兰财长一职的Dijsselbloem称,欧元区应继续推行投资者乐见的改革和财政整顿.

"我们现在需要维持这种势头,以确保来之不易的信心能长久保持下去,"他在概述其优先任务的信中对欧元区同僚称,"我们的关注焦点有必要从对抗危机转向制定贯彻稳健的中期政策."

Dijsselbloem表示,欧元区的政策无疑要聚焦于重新实现可持续增长,为此稳健的财政政策是不可或缺的,但此类政策应该基于各国情况量体裁衣.

"财政整顿的速度应继续根据各国不同的财政及宏观金融风险确定,"他在信中称.

Dijsselbloem还表示,各国应该将重点放在实现结构性预算平衡,这不包括经济下滑期间常见的增加支出及收入减少.

Dijsselbloem接替卢森堡首相容克继任欧元集团主席,任期两年半.(完)

(编译 兰秀娟/王兴亚; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。