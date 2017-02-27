荷兰国会议员委托研究欧元的未来 将进行全面辩论

路透阿姆斯特丹2月24日 - 在荷兰国会议员委托制作一份欧元的未来的报告之后，3月大选过后国会将就该国未来与欧元的关系进行全面的辩论。

通过动议由政府法律顾问国务委员会(Council of State)进行调查之际，对欧元持怀疑论的声浪也正在升高。民粹党派希望在3月15日荷兰大选、以及欧元区强权法国及德国的选举中主打此一议题。

议员Pieter Omtzigt表示，这份没有提交期限的报告，将检视荷兰退出欧元区的可能性，以及若有退出可能性将如何退出。

这项动议要求国务委员会检视如何让欧元更加稳定，以及“欧元未来政治和制度性的选项”。

国务委员会的建议不具约束力，但具有重大影响力。

Omtzigt在国会提出调查的动议，而议员们在周四稍晚一致通过此一动议。(完)