减赤问题引发分歧 荷兰首相请辞

2012年4月23日，荷兰首相吕特（上）离开海牙皇宫。吕特表示，已经向女王递交内阁辞呈。 REUTERS/Michael Kooren

路透海牙4月23日电---因预算赤字削减问题引发分歧,荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一递交内阁辞呈,这将形成政治真空.荷兰强烈支持欧盟财政条约,并告诫希腊整顿财政.

吕特表示,已经向女王递交内阁辞呈.他所领导的少数派政党之前与秉持民粹主义的自由党决裂.该国最早或於6月举行大选.

荷兰向来是欧元区最稳定、最繁荣的成员国之一,因此这一动荡局面的出现令金融市场受到冲击.而法国大选中领先的社会党候选人曾承诺,如若胜选将重新协商欧盟财政条约,已经让市场忐忑不安.

西班牙因放宽减赤目标而受到市场惩罚,推动其借款成本大涨.但分析师称,荷兰可以避免这样的命运,但前提是无论执政党还是在野党,能就削减预算达成共识.如若不然,荷兰AAA的主权债信评级就可能受到威胁.

吕特称,女王正考虑这份辞呈,并要求内阁为了国家利益继续工作.不过,内阁部长们公开揣测称,要打破僵局,或需举行新的大选.

荷兰财长Jan Kees de Jager试图使市场相信,该国不会放弃有关实现良好财政管理的承诺.他对希腊等欧元区"预算罪人"态度强硬.

"荷兰将维持其可靠的财政政策,向市场表明其能够降低赤字,而且政府财政处於可持续的轨道,"他称.

此外,De Jager反驳有关政治瘫痪将迫使荷兰与欧洲最疲弱经济体为伍的猜测.其过去曾表示,除非希腊整顿好该国财政,否则不应获得国际援助.

"荷兰的情况与南欧国家没有任何相关性.(我们的)主权债务(相当於经济总产出的)65%,远低於欧元区的平均水准,"De Jager向路透称.

与此相比,希腊则计划在2020年前将其债务与国内生产总值(GDP)之比从160%降至120%.

但是,投资者卖出荷兰和欧元区二线国家债券,推动西班牙债券收益率(殖利率)升破6%.投资者要求的荷兰公债较德债利差升至三年高位.

荷兰应该在一周内向欧盟表明,该国明年将如何削减预算赤字以满足欧盟规定,之後其将在大选举行前面临数月的不确定性,而此次大选或将产生一个持欧元怀疑论的政府.

周末,对於如何削减140亿-160亿欧元预算,由Geert Wilders领导的、反对欧盟的自由党与吕特所在中右联盟的意见不一,导致执政联盟分裂.

**重大威胁**

在预算纪律问题上,荷兰大概是德国最亲密的欧洲盟友.荷兰的危机,可能损及德国总理梅克尔主导、让新财政规则在今年底前正式批准的努力,尽管该协定要生效,欧元区17国仅12国需通过批准的程序.

"荷兰预算谈判的失败...对财政协定的实际批准构成重大威胁,该协定是梅克尔应对欧元区危机策略的核心基础."野村的Alastair Newton称.

"那最多可能大大损及协定的可信度,最坏的情况下,则将鼓动其他成员国效尤."

一名较低阶部长暗示,荷兰几乎笃定得举行新选举."我认为那是无可避免的."外交副部长Ben Knapen告诉荷兰新闻节目RTL Z.

选举原预计要到夏天假期後才会举行,远晚于荷兰和其他欧多数盟国家需向欧盟呈报削减预算赤字计画的最後期限4月30日.

然而政坛正在酝酿提早选举,避免不确定性造成的损害期久拖.

吕特所属自由党的一名发言人称,6月27日是可能举行选举的日期之一."让投票者尽快做出决定,成立一个新政府,这才符合国家利益."该发言人称.

Newton表示,组成新执政联盟的协商,可能比组建吕特的中间偏右政府所需的约四个月时间还久.他称可能结果是一个"持欧洲怀疑论的新政府".

欧盟(EU)执委会主席巴罗索明白表示,荷兰必须达到他们的目标."我们完全预期荷兰当局将会找到确保国家金融稳定及其公民福址的解决之道,"他对路透表示.

**仓促拼凑**

吕特身为临时政府的首相,可能会试图与反对党仓促凑成共识,才不会错过欧盟本月底的预算计画截止日.

Rabobank分析师Hans Stegeman表示,荷兰政府应该可以在4月30日前向欧盟执委会提交预算计画.

Stegeman并称,De Jager不太可能争取到反对党的支持,依据欧盟执委会的要求将明年赤字削减至相当於GDP的3%.

荷兰危机燃起正值对欧盟财政协议的支持摇摇欲坠之际.

法国社会党总统候选人奥朗德(Francois Hollande)已承诺要重新协商该协议.

法国已失去其AAA评等,荷兰若未能削减预算也可能丢掉顶级评等,这将会推升其借款成本.(完)

--编译 程琳/许娜/张若琪/戴素萍;审校 张涛/丁琦

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