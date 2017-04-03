焦点：瑞士信贷因部分客户逃税和洗钱问题 受到多国联合调查

路透阿姆斯特丹/苏黎世3月31日 - 瑞士信贷(CSGN.S)被卷入进一步的逃税和洗钱调查，此前荷兰检方接到一项线报，矛头指向数万个可疑账户，由此引发了五个国家的突袭行动。

荷兰金融犯罪检察部门(FIOD)周五宣布，从周四开始在荷兰、英国、德国、法国和澳洲境内协同展开突然搜查。迄今已有两人证实被捕。

荷兰检方表示正在“调查数十名有偷漏税和洗钱嫌疑的人”，并补充说嫌疑人将钱秘密存入一家瑞士的银行。

英国税务当局表示，他们已对“一家全球性金融机构的”逃税和洗钱问题展开刑事调查，初步将侧重于调查“高层员工”，以及某些客户。

德国科隆的检察人员表示在与荷兰方面合作。“我们针对一家银行的客户展开调查，”一位发言人说。

各监管机构都没有透露相关银行的名字。但瑞士第二大银行瑞士信贷称，当地监管部门因“客户税务问题”调查了其在阿姆斯特丹、伦敦和巴黎的办公室，该行予以配合。

该行随后称已发起内部调查。“调查将由合规部门实施，而非业务部门，”负责瑞士信贷瑞士及亚太以外地区私人银行业务的Iqbal Khan对路透称。

“若有个人被卷入或违反这些既有程序、手续或政策，我们将会迅速甄别出来。”

荷兰FIOD在国内四个城镇取得了行政记录，并在一些房屋中查获了银行账户和房地产信息、珠宝、一辆豪车、名贵字画以及一根金条。FIOD在推特上发布了部分查获资产的照片。

被捕人员身份未被披露。

这些行动激怒了瑞士总检察长办公室。该办公室称，荷兰有关当局处理此事的方式“令人不安”，需给予解释。

荷兰检方回应称，瑞士有关当局一直被排除在调查之外，因没有一个嫌疑人为瑞士人，他们只是与瑞士的银行秘密账户有关联。

“如果瑞士有关当局希望获得调查信息，我们、其他涉及的国家以及Eurojust一直都愿同他们进行讨论，”FIOD在声明中称。

Eurojust称，调查始于2016年，在周四突击行动前涉及国家的代表(瑞士不在其中)曾举行了三次预备会议以共享信息。Eurojust为协调跨境诉讼的欧盟机构。

Eurojust称，检察官“分析了大量的数据”，寻找“涉嫌逃税和洗钱的个人和组织”。

调查发现了“隐藏在海外账户和保险单内的...(价值)数以百万欧元计的未申报资产”。

周五，瑞士信贷股价跌1.2%，而欧洲银行类股指数.SX7P则涨0.1%。

**旧伤疤**

对于总部位于苏黎世的瑞士信贷来说，该案重新掀开了逃税问题的旧伤疤。由于全球富人利用瑞士严格的银行保密法隐藏财富，瑞士银行业者曾受到帮助客户逃税指控的困扰多年。

自2011年以来，瑞信已在美国、德国和意大利支付了逾20亿瑞郎(20亿美元)了结对其帮助客户逃税的指控。该行还敦促欧洲、拉美和亚洲客户参与政府计划，完成未完税资产的申报。

荷兰FIOD表示，协同突击检查由一宗有关约55,000个可疑账户的线报引发，其已将账户相关信息发给其他国家。

发言人Wietske Vissers称，调查还将在多个国家“持续数天或数周”。

瑞信的Khan表示，55,000个账户“不是我能协调的规模，因为迄今为止，欧洲的国际财富管理部门账户总共还不到55,000个”。

澳洲税收和金融服务部长Kelly O'Dwyer称，该国金融犯罪调查员正在检查与瑞士银行账户有关的340个澳洲人。

“事实上，这些账户都是匿名的，”O’Dwyer称，“意味着它们其实很可能是为了隐瞒持有人的身份而开立的。”(完)