汽车产业：Saab新东家称拿下中国汽车租赁企业120亿美元电动汽车大单

路透斯德哥尔摩12月17日 - 收购了破产瑞典汽车厂Saab的National Electric Vehicle Sweden(Nevs)周四公布了第一笔大单，为中国一租赁企业生产电动汽车，价值高达120亿美元。Nevs主打中国市场，押注汽车电动化。

这一笔250,000辆电动汽车的订单是史无前例的，其中150,000辆基于Saab 9-3轿车。根据国际能源署(IEA)，截至2014年底全球电力汽车总量仅为665,000辆，其中中国有83,000辆。

Nevs称将迅速在瑞典雇用数百名工人，开始为Panda New Energy生产汽车。这家中国企业称将向专职司机驾驶车队租赁零排放汽车。

基于Saab 9-3紧凑型轿车的车型将新出电动型底盘，车身在瑞典生产并喷漆，运往中国进行最后组装。其他100,000辆的细节未透露，但公司一发言人称主要在中国生产。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)