汽车产业：Saab新东家称拿下中国汽车租赁企业120亿美元电动汽车大单

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透斯德哥尔摩12月17日 - 收购了破产瑞典汽车厂Saab的National Electric Vehicle Sweden(Nevs)周四公布了第一笔大单，为中国一租赁企业生产电动汽车，价值高达120亿美元。Nevs主打中国市场，押注汽车电动化。
这一笔250,000辆电动汽车的订单是史无前例的，其中150,000辆基于Saab 9-3轿车。根据国际能源署(IEA)，截至2014年底全球电力汽车总量仅为665,000辆，其中中国有83,000辆。
Nevs称将迅速在瑞典雇用数百名工人，开始为Panda New Energy生产汽车。这家中国企业称将向专职司机驾驶车队租赁零排放汽车。
基于Saab 9-3紧凑型轿车的车型将新出电动型底盘，车身在瑞典生产并喷漆，运往中国进行最后组装。其他100,000辆的细节未透露，但公司一发言人称主要在中国生产。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)