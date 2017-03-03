致公党提案建议尽快出台改善新三板流动性的一揽子解决方案

路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。

提案建议，推出新三板大宗交易系统、推进私募基金做市试点工作、完善协议转让机制、建立科学合理的新三板做市商评价机制；尽快制定合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者参与新三板市场的制度安排；推动将新三板股票纳入保险资金、社保基金和企业年金等长期资金投资范围。

同时，优化新三板股票定向发行机制，放开新三板股票发行人数35人限制，解决挂牌公司申请IPO的制度衔接问题。

“目前就新三板挂牌公司申请IPO是否需要清理契约型基金、资管计划和信托计划股东，政策尚未明确，导致市场对该三类产品高度警惕，已影响到企业的融资效率、交易方式的选择及股票流动性的提升。”提案称。

提案并建议，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排， 尽快明确挂牌同时进入创新层操作细则;对进入创新层的公司在发行融资、交易、投资人门槛等方面给予更加优惠的制度安排;激活创新层的交易和融资，明显改善创新层的流动性，让创新层的公司享受更优质的资本市场服务。

同时，建议证券监管机构取消对A股首次公开发行定价限制、发挥市场对发行价格和发行规模的决定性作用，以发行定价市场化为先导，稳妥推进股票发行注册制改革。

“基于新三板已有的市场基础和监管实践，允许符合条件的挂牌公司向不特定对象（需为合格投资者）公开发行股票，遵循注册制理念优化审核流程，建立市场化的发售机制，进入新三板新设的顶层市场交易，采用连续竞价交易方式，以新三板为试验田推进股票发行注册制改革。”提案称。

深交所此前表示，今年将完善多层次市场体系建设，深化创业板改革，推动新三板向创业板转板试点，支持一批创新能力强、发展前景广、契合国家发展战略导向的优秀企业上市。(完)