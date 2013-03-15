日央行新领导层获批 政策构想的可信度面临考验

图为2013年3月4日在东京拍到的黑田东彦。 REUTERS/Issei Kato

* 日央行领导层任命案周五获得国会批准

* 新任总裁必须迅速解释如何让政策发挥作用

* 日央行必须克服根深蒂固的通缩心理

撰稿 Leika Kihara

路透东京3月15日 - 日本国会议员周五为黑田东彦出任新央行总裁铺平道路。其抗击通缩的计划所依赖的信念是，向经济体大规模注入日圆将说服公众当下就开始消费，因物价将上涨。

批评者称，黑田东彦提倡的政策不过是空想。日本央行已经多年向经济注入资金，但纠缠近20年的恼人通缩仍没有结束。日本议会周五批准黑田东彦出任央行总裁。

批评者指出，同样的做法即便力度加大又怎么带来不同局面呢。

央行前官员、现任第一生命总研首席经济学家的熊野英生称，“黑田东彦还没有明确解释央行负债表要怎样扩大以及扩大到何种程度，才能进一步推高物价。”

近20年的温和通缩，已经使得日本物价稳步下滑这样的观点在日本一代人的思想里根深蒂固。从某些指标衡量，日本央行已经是工业化国家中最为激进的央行。

黑田东彦以及岩田规久男的主要观点是，央行应通过扩大资产负债表更为激进的措施，来改变这样的观念。这样就能在两年达到2%的通胀率目标。岩田规久男出任副总裁的任命案周五也在国会通过。

实际上岩田规久男认为，一旦银行业放在央行的超额储备金达到80万亿(兆)日圆，通胀目标就可以实现。

日本央行预计今年超额准备金将超过上述门槛，但是测量消费者通胀的关键指标将不会达到1%，给央行新领导层的观点带来质疑。新领导层认为一旦央行开启印钞机，2%的通胀率目标就近在眼前。

“假设你去看医生，他给你开了药让每天服两剂，结果没有见效。于是他说每天加到四剂，但还是没有效。然后就让你加到八剂、16剂、甚至256剂。你不是应该怀疑这个医生没有对症下药吗？”日本野村总合研究所首席分析师辜朝明说。

辜朝明说，如果辅以财政刺激和经济改革，货币宽松政策可以发挥效用。但他一直认为，在利率为零且家庭和企业都不借贷的情况下，货币政策的效力被明显夸大了。

**钱已经够多了**

黑田东彦在国会听证会上辩称，若央行表现出抗击通缩的决心，就能够抑制日圆涨势。这能够提升制造商的盈利，鼓励他们在投资和薪酬方面加大支出。

岩田认为，这种决心同样可以促进通胀预期。

“货币政策能有效地将通缩预期转化为通胀预期，”岩田本周在参议院的提名确认听证会上说。

日本央行已经印制了巨额资金，并预计到12月时，货币刺激措施将令银行业的现金和储备金规模增至170万亿(兆)日圆，较上年同期增加29%。

据日本央行估算，这大概相当于日本名义GDP的36%，美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行(ECB)的这一数字分别是17%和16%。

衡量经济中闲散资金的指标--银行置于日本央行的活期帐户存款到今年底料增长近一倍，从现在的44万亿日圆升至85万亿。

这也比日本央行2001-2006年实施五年量化宽松期间的峰值高出不止一倍，并且比岩田认为产生2%通胀预期所需的约80万亿日圆还要多。

不过，日本央行预计扣除新鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)在2014年3月止的一年里上涨0.4%--高于路透调查分析师预估中值0.3%--并在接下去的一年里上涨0.9%。

企图改变心理因素所面临的另一个挑战，是缺乏可信的方式来衡量通胀预期。

日本长期通缩意味着几乎没有诱因刺激投资者对冲通胀，因此在日本，与通胀挂钩的债券市场规模很小，并非一个可靠指标。

日本央行官员称，央行试图进一步压低借款成本的现有作法，已经接近极限。但他们亦表示，并没有证据显示，黑田东彦和岩田规久男所建议的方法--购买较长天期公债将能够起到作用。

“并没有获得证实的相关性，”一名知悉央行思路的官员说。“但如果大家都说，不试试看怎么知道，那这也是实话。”

**薪资是关键**

分析师称，除非提高工资，让日本民众有更多的信心去消费，否则日本不会走出通缩。

过去的大约十来年中，平均收入的下降步伐要快于核心消费者物价，因企业通常是发放奖金，而非提高薪资。就像丰田汽车(7203.T)本周做的那样。

分析师表示，再加上有大约三分之一的日本劳动人口完全享受不到任何公司福利，因为他们是临时工或合同工，假定由于日圆走软提振出口类行业，从而企业获利改善，但薪资水平的上升可能仍需要很长的时间。

目前，日圆兑美元跌至三年低点，是黑田东彦的政策主张所带来的最明显益处，因金融市场预期日本央行将继续向经济注入新的日圆。

但分析师称，日圆贬值对出口的提振作用将在某个时间钝化，且一旦海外营收成长停滞，那么日本企业就必须要面临海外竞争加剧和国内人口萎缩且不断老龄化的现实。

“市场已反映了进一步宽松政策的预期，所以美元不会升破100日圆。美元将在95日圆左右的区间内交投，”因为曾经主导大力干预汇市而被誉为“日圆先生”的前政府官员神原英资说。

“只靠货币政策，要在两年内达到2%的通胀率是极为困难的。”(完)

(编译 田建华/艾茂林/侯向明; 审校 张明钧/蔡美珍)

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