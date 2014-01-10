中国国土部：原则上不再安排500万人以上城市新增建设用地

姜大明在全国国土资源工作会议上称，中国东部三大城市群发展要以盘活土地存量为主。将从500万人口以上大城市周边开始划定永久基本农田，并逐步划定覆盖全部城市、小城镇和农村的耕地红线，以扭转城市周边高产良田被钢筋水泥加剧圈占的局面。