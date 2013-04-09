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中国财经 | 2013年 4月 9日 星期二 13:00 BJT

新希望集团称公司业务受禽流感疫情影响

路透北京4月9日 - 中国最大动物饲料生产商--新希望集团指出，公司业务已受到禽流感疫情打击，因中国东部省份的鸡肉消费减少。

新希望集团董事长刘永好向记者表示，因为禽流感的关系，公司面临许多压力，其中之一是吃鸡肉的人变少，特别是在中国东部。他并称，由于需求低迷，鸡肉价格已经跌到低于生产成本。

除了动物饲料之外，新希望亦生产肉、蛋及乳制品。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 程琳)

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