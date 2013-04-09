新希望集团称公司业务受禽流感疫情影响

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月9日 - 中国最大动物饲料生产商--新希望集团指出，公司业务已受到禽流感疫情打击，因中国东部省份的鸡肉消费减少。
新希望集团董事长刘永好向记者表示，因为禽流感的关系，公司面临许多压力，其中之一是吃鸡肉的人变少，特别是在中国东部。他并称，由于需求低迷，鸡肉价格已经跌到低于生产成本。
除了动物饲料之外，新希望亦生产肉、蛋及乳制品。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 程琳)
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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