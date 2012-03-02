新希望集团呼吁重新定义粮食范畴

路透北京3月2日电---中国农牧业龙头企业--新希望集团NWHOP.UL董事长刘永好称,建议中国重新定义粮食的范畴,可将粮食分为口粮和饲料粮.口粮仍以自给为主,而可以适当放开包括玉米在内的饲料粮的进出口监管.

由於需求旺盛,最近几年中国开始进口越来越多的玉米,引发中国一贯执行自给自足的粮食安全政策的忧虑.

刘永好周五在新希望的新闻发布会上称,粮食安全主要应该是口粮的安全,而玉米等主要用以养殖业,可以适当放开其进口配额、指标以及监管等方面.

"为什麽要把玉米(进口)卡那麽紧呢?"刘永好称,放开一部分对农业、产业链以及提高农民收入都有好处.

他强调,玉米已经从人的口粮逐渐蜕变到动物的口粮,玉米的80%以上都用来做饲料.

他称,饲料粮通过农业养殖变成肉,再通过深加工做成肉制品,然後可以再出口一部分,这对整个农业行业而言是一件好事.

新希望集团旗下拥有上市公司新希望(000876.SZ),是中国最大的玉米消费企业,去年消费的玉米约为1,500-1,600万吨,今年料将消费更多玉米.

中国2011年进口玉米约175万吨,同比增长11%.中国在2010成为玉米净进口国.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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