企业并购：美国Lansing Trade Group称，已将20%股份售予新希望六和

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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路透芝加哥12月8日 - 美国谷物和能源交易商Lansing Trade Group LLC的一位高管周二表示，该公司已将20%的股份售予中国饲料生产商和肉类加工商新希望六和股份有限公司 。
Lansing Trade Group执行副总裁Tom Carew表示，这笔现金交易于周五完成，他拒绝透露交易的财务条款。
新希望六和在10月表示，正在美国设立一个全资子公司，该子公司将投资1.275亿美元，用于购买一家美国交易商20%的股份。
根据行业数据，位于堪萨斯的Lansing有17个谷物升运设备的谷仓，存储能力为3,300万蒲式耳。这家私营公司在北美、南美、英国和中国设有办公室，经营玉米、小麦、大豆和乙醇等能源产品交易。
Lansing还是DDGs(玉米干酒糟及其可溶物)的主要交易商。中国是美国DDGs的主要进口国，但中国下调国内玉米价格后，最近几个月对美国DDGs的购买放缓。
中国贸易商在全球购买农产品资产，旨在更好地控制食品供应。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20