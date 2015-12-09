企业并购：美国Lansing Trade Group称，已将20%股份售予新希望六和

路透芝加哥12月8日 - 美国谷物和能源交易商Lansing Trade Group LLC的一位高管周二表示，该公司已将20%的股份售予中国饲料生产商和肉类加工商新希望六和股份有限公司 。

Lansing Trade Group执行副总裁Tom Carew表示，这笔现金交易于周五完成，他拒绝透露交易的财务条款。

新希望六和在10月表示，正在美国设立一个全资子公司，该子公司将投资1.275亿美元，用于购买一家美国交易商20%的股份。

根据行业数据，位于堪萨斯的Lansing有17个谷物升运设备的谷仓，存储能力为3,300万蒲式耳。这家私营公司在北美、南美、英国和中国设有办公室，经营玉米、小麦、大豆和乙醇等能源产品交易。

Lansing还是DDGs(玉米干酒糟及其可溶物)的主要交易商。中国是美国DDGs的主要进口国，但中国下调国内玉米价格后，最近几个月对美国DDGs的购买放缓。

中国贸易商在全球购买农产品资产，旨在更好地控制食品供应。(完)