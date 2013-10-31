新希望CEO：计划三年内海外业务占比增至20%

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透上海10月31日 -中国最大动物饲料生产商--新希望(000876.SZ)联席董事长兼首席执行官（CEO）陈春花透露，公司计划三年内海外业务占比由目前的3-4%提高至超过20%，五年内达到30%。
中国证券报周四报导引述她的话称，海外业务重点拓展包括那些公司竞争优势较强和市场契合度较高的国家，例如越南、印尼、埃及、孟加拉国和印度。目前公司在海外以自己建厂为主，未来公司会注重对优质资产的并购。
“要打造世界级的企业，首先国内的贡献和国外的贡献应是平衡的，甚至海外的贡献更多，...我们一定要做全球资源整合，无论是原材料的，人力的还是资本的。”她称。
新希望计划到10-20年后海外业务占比超过50%。
新希望周四发布三季报，今年前三季净利达13.91亿元，同比跌5.58%。该股周三收报12.01元，近一个月累计上涨3.7%。
新希望大股东新希望集团董事长刘永好3月曾表示，今后公司在海外投资的方向主要是饲料厂、肉鸡养殖场、肉制品加工企业等。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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